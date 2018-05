Kultur | Mittwoch, 09. Mai 2018 Mittwoch, 09. Mai 2018

Nächste Musiktheater-​Saison: Hubers Opernführung

Markus Huber, Generalmusikdirektor des Pforzheimer Theaters, führte in das Programm der kommenden Spielzeit ein und verstand es, Lust auf die Stücke zu machen.

Eine ganze Reihe von Premieren kommt. Es wird die längste Spielzeit, die es in Schwäbisch Gmünd je gegeben hat. Und auch einige der Stücke, darunter beispielsweise das Ballett „La fille mal gardée“ mit der Musik von Peter Ludwig Hertel werden zum ersten Mal auf der Bühne des Stadtgartens zu sehen sein.Wie üblich beinhaltet das Programm sowohl Theaterstücke wie Bertolt Brechts „Leben des Galilei“ oder Goethes „Faust“ – der erste Teil – als auch Musiktheater. Zu dessen Vorstellung war der Pforzheimer Generalmusikdirektor als „Opernführer“ in den Prediger gekommen, der auch bei den Pforzheimer Gastspielen bei den Aufführungen „Der Liebestrank“ von Donizetti und bei Wagners „Das Rheingold“ am Pult stehen wird.

