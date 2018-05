Ostalb | Mittwoch, 09. Mai 2018 Mittwoch, 09. Mai 2018

Waldstetter Kernzeitbetreuung eingeweiht

Die feierliche Einweihung des neu gestalteten Raums für die Kernzeitbetreuung in der Waldstetter Grund– und Hauptschule fand am Mittwoch im Beisein von vielen Kindern, Lehrern, Gemeinderäten und Bediensteten der Gemeindeverwaltung statt.

Während der langen Bauzeit an der Schule waren die rundKinder, die die Kernzeitbetreuung in Anspruch nehmen und ihre Betreuerin Petra Schäffauer in einem kleinen Zimmer untergebracht. Gestern also bezog man endlich das neue Domizil im großzügig angelegten Kunst– und Werkraum. Mehrere Spielecken, Bastel– und Maltische sowie weitere Freizeitangebote stehen den Kindern jeweils morgens vonbisUhr und vonbisUhr zur Verfügung. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

