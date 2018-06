Kultur | Freitag, 01. Juni 2018 Freitag, 01. Juni 2018

Parastou Forouhar in der Kunsthalle Göppingen

Die iranisch-​deutsche Künstlerin Parastou Forouhar arbeitet in den Medien Fotografie, Zeichnung, digitale Zeichnung, Installation und Animation.

Parastou Forouhar findet in ihren Werken zu prägnanten Bildern, die sich zwischen Schönheit undGrausamkeit bewegen. Die Arbeiten ziehen durch ihre Ästhetik an, faszinieren in ihrer Formensprache und offenbaren erst auf den zweiten Blick eine erschreckende Dimension. So zeigen ihre digitalen Zeichnungen zunächst Ornamente von eindrücklicher Schönheit, deren Muster und Farben verführen. Erst in der näheren Betrachtung werden die scheinbar abstrakten Formen zu menschlichen Gestalten, zu miteinander verketteten Figuren und zu Tätern und Opfern. Zu sehen ist die Ausstellung in der Kunsthalle Göppingen.

