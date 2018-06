Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. Juni 2018 Freitag, 01. Juni 2018

Unbekannte waren nachts auf dem Gelände der Salvatorklause

Eine Woche ist es her, seit Vandalen zwei Miniaturtürme der Panoramaplatte weggerissen haben. Nun der nächste Ärger auf dem Salvator: Unbekannte sind nachts in das Gelände der Salvatorklause eingedrungen.

„Wir sind sehr empört“, so Winfried Kienhöfer, der gemeinsam mit Werner K. Mayer und Rolf Crummenauer das Vorstandsteam des Salvator-​Freundeskreises bildet. Wie jeden Freitag hat er sich auch heute Nachmittag auf den Weg zur Salvatorklause begeben, um erste Vorbereitungen für das Wochenende zu treffen, an dem die Klause den Sommer über geöffnet hat. Wie er das Gelände der Klause vorgefunden hat und wie der Freundeskreis künftig gegen Vandalismus und dergleichen vorgehen wird, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

