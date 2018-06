Ostalb | Sonntag, 10. Juni 2018 Sonntag, 10. Juni 2018

Lautertaler Musikertreffen

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Der Stadtkapelle Musikverein Weißenstein, der kleinsten der acht Lautertal-​Kapellen, war es vorbehalten, über das vergangene Wochenende das 50 . Lautertal-​Musikertreffen auszurichten.

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Lenz waren der ganze Verein, das ganze Dorf und noch viel mehr in die Vorbereitungen eingebunden, denn zum. Jubiläum sollte der Bevölkerung einiges geboten werden. Wie Heidrun Stegmaier, die Erste Vorsitzende, berichtete, wurden bereits seit einem Jahr mittels T-​Shirts, auf denen das Programm aufgedruckt ist und der Verteilung von rundFlyern sowiePlakaten, die im Kreisgebiet und darüber hinaus aufgehängt wurden, intensiv für die Jubiläumsveranstaltung geworben. Wer alles an dem Festzug teilnahm und was sonst noch geboten war, kann man in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung nachlesen.

