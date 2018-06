Blaulicht | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

Backnang: 60 -​jähriger Radfahrer ertrunken

Galerie (1 Bild)

Ein Sturz mit seinem Fahrrad endete für einen 60 -​Jährigen in der Nacht auf Montag tragisch. Die Polizei wurde gegen 8 . 45 Uhr darüber informiert, dass ein Mann im Wasser des Schlosssees in Oppenweiler liegen würde. Der Mann, der wenige Meter vom Ufer entfernt im Wasser trieb, wurde von der Feuerwehr geborgen. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.

60

22

20

Nach den bisher durchgeführten polizeilichen Todesfallermittlungen wird davon ausgegangen, dass der-​Jährige etwa zwischenund ein Uhr alkoholisiert mit seinem Fahrrad den Fußweg im Schlosspark befuhr. Dabei kam er in der Nähe des Rathauses vom Weg ab, fuhr etwaMeter in der Wiese die Böschung hinab und stürzte schließlich in den Schlosssee, wo er kopfüber ertrank. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!