Ostalb | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

Drei größere Busunternehmen fusionieren

Galerie (1 Bild)

Foto: Klaiber

Paukenschlag in der Unternehmerwelt der Omnibus-​Gesellschaften im Ostalbkreis: Drei der größeren Firmen dieser Branche fusionieren zum 1 . September 2018 . Aus den bisherigen Gesellschaften Jakob (mit Schmid), Schuster und Mack wird die „OKgo“, eine neue Mobilitätsgesellschaft mit dann über 150 Beschäftigten.

26

1

2018

12

Am Samstag informierten die Geschäftsführer alle Angestellten bei einer Veranstaltung in der Schwäbisch Gmünder Manufaktur B. Landrat Klaus Pavel zeigte sich vor Ort begeistert vom Mut und Willen der Unternehmen.In knapp zwei Jahren haben die Geschäftsführer der drei Unternehmen hinter verschlossenen Türen die komplette Struktur auf den Weg gebracht, um am. Septemberals neue Gesellschaft auftreten zu können. Wer die Hintergründe erfahren und wissen möchte, was sich durch die Fusion ändert: Am. Juni gibt es dazu ausführliche Informationen in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!