Blaulicht | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

Drei Männer durch Schläge verletzt

Die Schwäbisch Gmünder Polizei hat Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung. Demnach wurden in der Nacht zum Samstag in der Parlerstraße in Gmünd drei Personen im Alter zwischen 20 und 32 Jahren durch die Schläge so verletzt, dass sie ärztlich behandelt werden mussten.

Begonnen hat die Auseinandersetzung wohl gegenUhr in einer Gaststätte. Dort wurde eine Person verletzt. Auf der Straße wurden anschließend zwei weitere Personen angegangen und ebenfalls verletzt. Aufgrund der bislang bekannten Umstände, wird davon ausgegangen, dass alle Körperverletzungen durch dieselbe Gruppierung begangen worden sein könnten. Drei tatverdächtige Männer wurden der Polizei wie folgt beschrieben: Einer wurde aufMeter Größe,Kilogramm Gewicht undJahre alt geschätzt. Er hatte schwarze Haare in sogenanntem Undercut-​Schnitt und einen dunklen Fünf-​Tage-​Bart. Er trug ein rotes T-​Shirt und blaue Jeans. Nach den Zeugenaussagen war er südeuropäisch-​türkisch aussehend. Ein zweiter Angreifer wurde auf etwaMeter und ebenfallsJahre geschätzt. Er hatte lange rötlich-​blonde Haare, ebenfalls als Undercutfrisur, die nach hinten geföhnt war und einen roten Drei-​Tage-​Bart. Er trug hellblaue, bis zu den Knien hochgekrempelte Jeans und braune Stiefel. Sein Aussehen wurde als mitteleuropäisch– deutsch eingeschätzt. Der dritte Verdächtige war rundMeter, zwischenundJahre alt und schlank. Er trug langes dunkles Haar und war bekleidet mit einem roten T-​Shirt und einer dunklen langen Hose. Sein Aussehen beschrieben die Zeugen der Polizei als kaukasisch. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt unter Telefon/​Zeugenaussagen zum Ablauf der Geschehnisse in der Tatnacht und Hinweise auf die beschriebenen Personen entgegen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 64 Sekunden.

