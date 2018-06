Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

„Gmünder“ Filter gegen Feinstaub für Stuttgart

Fotomontage: Firma Ecovac

Die zunächst zwecks Einbau in den Gmünder Einhorntunnel abgelehnte Filtertechnik gegen Feinstaub und Abgase soll nun vor dem Hintergrund drohender Diesel-​Fahrverbote in Stuttgart praxis– und vor allem zeitnah getestet und umgesetzt werden. Das hat jetzt der Verkehrsausschuss des Landtags einstimmig entschieden.

Mit diesem politischen Schritt kommen die Bemühungen des Tüftlers Dipl.-Ing. Bernd Müller, seiner zunächst in Gmünd und nun in Mögglingen beheimateten Firma Ecovac, schließlich auch der interkommunalen Bürgerinitiative „Pro Tunnelfilter“ über Umwege zu später Ehre. Mehr in der Rems-​Zeitung am Dienstag.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 21 Sekunden.

