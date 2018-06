Ostalb | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

Tonolzbronn: Fast 10 . 000 Euro beim Sponsorenlauf

„Kirchturmspolitik“ in ihrer schönsten Form gab es am Sonntag in Tonolzbronn. Der Bürgermeister scheute sich nicht vor „Beamtenschweiß“ und ging ebenso wie der Pfarrer und viele Bürgerinnen und Bürger auf die Strecke, um beim Sponsorenlauf Geld für die Sanierung des Kirchturms zu erwirtschaften.

Ein gutes Stück weiter kam die evangelische Kirchengemeinde Ruppertshofen am Sonntag auf ihrem Weg, den erforderlichen Eigenanteil für die dringend nötige Sanierung des Kirchturms in Tonolzbronn zusammen zu tragen. Denn am Ende des Tages hatten die Läuferinnen und Läufer durch ihren körperlichen Einsatz Sponsorengelder in Höhe vonEuro erwirtschaftet. Mehr dazu steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

