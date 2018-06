Blaulicht | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

Unwetter: Katastrophales Hochwasser verwüstet Lorcher Innenstadt

Fotos: Heino Schütte

Eine Hochwasserkatastrophe zeichnet sich im Remstal ab. Teile der Innenstadt von Lorch stehen am Montagabend unter Wasser. Zahlreiche Wohngebäude und Ladengeschäfte sind von Sturzfluten vom Himmel und von den umliegenden Berghängen betroffen. Zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr und THW eilen nach Lorch, um zu helfen.

In ersten Reaktionen zeigen sich auch ältere Bürger der Stauferstadt erschrocken bis fassungslos. Zumindest seit Jahrzehnten hat es ein solches Hochwasserereignis in Lorch nicht mehr gegeben. Augenzeugen schildern, dass beim Unwetter mit riesigen Niederschlagsmengen nicht nur der Götzenbach über die Ufer getreten ist, sondern auch das gesamte Kanalnetz überlastet war. Autos blieben in den Fluten stecken. Anwohner und Ladenbesitzer kämpfen mit notdürftigen Barrieren gegen die schmutzigbraune Brühe. Einige Menschen sind schlichtweg geschockt und kämpfen mit den Tränen. Zusätzliche Hilfe ist unterwegs, auch von Feuerwehren aus der Umgebung, so auch aus Schwäbisch Gmünd, und vom Technischen Hilfswerk (THW). Die zahlreichen Einsatzstellen werden nach Prioritäten abgearbeitet. Nicht alle vollgelaufenen Keller und überschwemmte Ladengeschäfte können gleichzeitig leergepumpt werden. Verkehrsteilnehmer sollten den Raum Lorch großräumig umfahren. Auch die Bist gesperrt, weil überflutet und teilweise von umgestürzten Bäumen blockiert.

