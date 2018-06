Sport | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

VfR Aalen verpflichtet Innenverteidiger Yannis Letard

Der VfR Aalen hat den französischen Innenverteidiger Yannis Letard unter Vertrag genommen. Der 19 -​Jährige kommt aus der Reserve des französischen Erstligisten EA Guingamp auf die Ostalb und unterschrieb bis zum 30 . Juni 2020 .

Letard genoss seine fußballerische Ausbildung in der Akademie von Stade Rennes, ehe ernach Guingamp wechselte und dort in den letzten beiden Jahren zum Drittligateam gehörte.„MitMetern ist Yannis kopfballstark und bringt eine starke Physis mit. Außerdem ist er beidfüßig und ein sehr schneller Spieler – unterm Strich also ein gutes Gesamtpaket. Yannis soll sich bei uns kontinuierlich weiterentwickeln“, äußert sich VfR-​Cheftrainer Argirios Giannikis zu dieser Neuverpflichtung.

