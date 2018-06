Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Juni 2018 Montag, 11. Juni 2018

Zeiselberg: 1000 Unterschriften für „Biergarten mit Charme“

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Eisig bis gereizt, jedoch um Sachlichkeit bemüht. Das war die Stimmung, als die Bürgerinitiative Zeiselberg am Montag 1000 Unterschriften für einen „Biergarten mit Charme“ und gegen eine „XXL-​Gastronomie“ auf dem Aussichtsberg an Baubürgermeister Julius Mihm übergab.

Die Vertreter der Bürgerinitiative betonten hierbei erneut, dass es ihnen keinesfalls um eine Verhinderung des Projekts gehe, vielmehr um eine konstruktive Mitsprachemöglichkeit. In ihrer Wahrnehmung gebe es in der breiten Bürgerschaft den Wunsch nach einem „lauschigen Charme eines Biergartens, wie er bislang war“, jedoch eine „klare Absage gegen die XXL-​Gastro“, wie dies von OB Richard Arnold und der Mehrheit des Gemeinderats angestrebt werde. Bürgermeister Julius Mihm anerkannte, dass es zu dieser Frage unterschiedliche Sichtweisen gebe, die nun im laufenden Bebauungsplanverfahren demokratisch im Gemeinderat gegeneinander abgewogen werden. Dazu würden nun auch dieUnterschriften dienen. Er widersprach der Darstellung der Initiative, wonach die aktuellen Gastronomie-​Planungen noch nie visualisiert und öffentlich präsentiert worden sei. Bei zahlreichen Gelegenheiten seien diese Pläne vorgestellt und öffentlich beraten worden. Die Bürgerinitiative warf wiederum OB Arnold ein Kommunikationsproblem mit Bürgern vor, die mit ihm nicht sofort einer Meinung seien. Dies zeige auch der Umstand, dass das Stadtoberhaupt offenbar keine Zeit gefunden habe, die Unterschriftenlisten selbst in Empfang zu nehmen. Man werde von ihm zwischenzeitlich nicht mal mehr gegrüßt. Mehr zum heftigen Schlagabtausch der Zeiselberg-​Meinungen bei der Unterschriftenübergabe am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

