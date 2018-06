Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. Juni 2018 Dienstag, 12. Juni 2018

LGH-​Schüler Simon Kleinhanß: Gute Erfahrungen im Gepäck

Foto: nb

Die Physik, insbesondere die Astrophysik, hat Simon Kleinhanß schon immer interessiert. Ein Physikstudium schien daher so gut wie sicher. Die Schulzeit am Landesgymnasium für Hochbegabte hat die beruflichen Pläne aber verändert.

Das Interesse an der Physik ist nicht weniger geworden. Und da auch die Leistungen des-​jährigen Schülers entsprechend gut sind, wurde er von seiner Schule kürzlich für den Ferry-​Porsche-​Preisvorgeschlagen.Erst im Rahmen der Feierlichkeiten am Samstag erfuhr Kleinhanß, was es damit auf sich hat (die RZ berichtete am Montag). Eine weitere große Überraschung: Unter denbesten Abiturienten ihres Jahrgangs in den Kernfächern Mathematik, Physik und Technik in Baden-​Württemberg wurden sechs Porsche-​Stipendien und Praktika verlost – Kleinhanß war einer der Gewinner. So groß die Freude über das Stipendium ist, beruflich wird es wohl in eine andere Richtung gehen. Warum und was das LGH in Gmünd damit zu tun hat, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

