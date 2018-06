Sport | Dienstag, 12. Juni 2018 Dienstag, 12. Juni 2018

Staffel der LG Staufen schafft DM-​Qualifikation

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Bei einigen Leichtathleten hat nach dem absolvierten Trainingslager im tschechischen Nymburk noch ein bisschen die Lockerheit gefehlt. Dennoch haben die mitgereisten Sportler der LG Staufen ansprechende Leistungen in Rechberghausen gezeigt.

Im Kugelstoßen der männlichen Jugend Ustellte sich Eric Maihöfer der Konkurrenz und musste dabei auf die schwere Sechs-​Kilogramm-​Kugel umsteigen. Dabei holte er sich den Sieg und konnte zudem eine ordentliche Weite erzielen.Bei den Männern testete Tim Seidel nach seiner Verletzungspause seine Form über die-​Meter-​Distanz, auch Michael Kucher startete über diese Strecke. Zudem holte sich Kucher über die doppelte Distanz den Sieg. Ruben Fraidel trat beim Stabhochsprung an und überquerte außer Konkurrenz eine Höhe vonMetern. Im Weitsprung sicherte er sich mit dem dritten Rang einen Platz auf dem Podest. Jonathan Barth verpasste mit seiner Weite vonMetern die Sechs-​Meter-​Marke nur knapp.In guter Form zeigten sich die Sprinterinnen der weiblichen Jugend U. Im Finale über die-​Meter-​Distanz war das Feld nahezu komplett mit rot-​weißen Athletinnen bestückt. Fenja Buchgraber setzte sich im Endlauf durch, dahinter folgten ihre Teamkameradinnen Mia Dosch und Frederika Baier auf den weiteren Podestplätzen. Mia Berger und Annika Schrader komplettierten das Finale auf den Rängen fünf und sechs. Die schnellsten Zeiten der LGlerinnen zeigten Leonie Schubert und Janice Hüll, sie traten im Endlauf jedoch nicht an. Welche zwei Athletinnen für einen Doppelsieg überMeter sorgten und wer überMeter Hürden für einen weiteren rot-​weißen Erfolg verantwortlich war, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

