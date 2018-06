Ostalb | Mittwoch, 13. Juni 2018 Mittwoch, 13. Juni 2018

50 Jahre Realschule Heubach

Fotos: esc

„Wir machen keinen Festakt im üblichen Sinn, weil das zu unserer Schule nicht passt“, sagt die stellvertretende Rektorin der Realschule Heubach (RSH), Bettina Gold, über die Veranstaltung zum 50 -​jährigen Jubiläum der Schule. Vielmehr solle eine Leistungsschau präsentiert werden.

Und die Schülerinnen und Schüler zeigten, zusammen mit Lehrern und Eltern, was an der Heubacher Realschule geleistet wird. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Unterricht. Die vielen Programmpunkte ließen die Leidenschaften und Talente der verschiedenen Klassenstufen glänzen. Ob HipHop, Poetry Slam, Akrobatik oder Musik – um nur einige zu nennen – die Darbietungen belegten die Aussage der beiden Schülersprecher Lukas Stephan und Giuseppe: „Im Großen und Ganzen kann man sich hier wohlfühlen.“ Wie die RSH sich präsentierte, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

