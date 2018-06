Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. Juni 2018 Mittwoch, 13. Juni 2018

Das neue Sommerferienprogramm ist da

Die Sommerferien sind schon in greifbarer Nähe. Und damit sie auch zu Hause wirklich spannend und unterhaltsam werden, dass sie Spaß bringen und sogar schlauer machen, gibt es das Schüler-​Ferienprogramm des Kinder– und Jugendbüros der Stadt Schwäbisch Gmünd.

Der Vorverkauf für das Ferienprogramm beginnt am Samstag,. Juni, vonbisUhr auf der Gmünder Jugendmeile. An diesem Tag findet dort der Aktionstag „Gmünd für Gmünder Kinder und Jugendliche“, eine Kooperation von Stadtjugendring, Jugendmeile und mobiler Jugendarbeit, statt. Was am Aktionstag noch los ist, und wo es Karten für das Ferienprogramm gibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

