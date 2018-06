Sport | Mittwoch, 13. Juni 2018 Mittwoch, 13. Juni 2018

Relegation: FC Spraitbach besiegt den TSV Bartholomä mit 6 : 0

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A hat sich der in allen Belangen überlegene FC Spraitbach im Duell der Vizemeister der beiden „Gmünder“ B-​Ligen gegen den TSV Bartholomä selbst in dieser Höhe verdient mit 6 : 0 ( 3 : 0 ) durchgesetzt. Die Spraitbacher treffen im „Endspiel“ um die A-​Liga am Samstag, 16 Uhr, in Böbingen auf den TSV Essingen II.

450

1

0

2

0

14

Vor rundZuschauern auf dem Mutlanger Sportplatz begann der traditionell von der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd ausgerichtete Relegationsauftakt durchaus munter. Der erste nennenswerte Angriff ging auf das Konto des TSV Bartholomä. Stephan Krieg verpasste in der Mitte eine Flanke von links nur knapp, doch aufgrund einer Abseitsstellung war die Aufregung so oder so umsonst. Eine Minute später kam der FC Spraitbach zu seinem ersten Abschluss, Vinzent Brenner drosch den Ball weit über das Tor. Auf Bartholomäer Seite gab es dann verletzungsbedingt bereits den ersten Wechsel, Nico Graf musste runter, für ihn kam Tobias Hägele.Diesen Schock noch nicht recht verdaut, kam es noch dicker für den Tabellenzweiten der Kreisliga B, Staffel II. Denn in der siebten Minute tauchte plötzlich Alin Fuchs frei vor dem TSV-​Kasten auf. Der Spraitbacher Torjäger vom Dienst ließ sich diese Großchance nicht entgehen und sorgte für das früheNur fünf Minuten später bestrafte der FC Spraitbach die Passivität der gegnerischen Defensive zum zweiten Mal. Nach einer Kombination über Fuchs und Kevin Daboci war es Robin Maurice Arnet, der am kurzen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten musste, um aufzu erhöhen. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 65 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!