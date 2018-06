Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. Juni 2018 Mittwoch, 13. Juni 2018

Stadt Gmünd lässt sich die Sportförderung etwas kosten

Foto: gbr

Dass Gmünd eine Sportstadt ist und dies auch sein will, zeigt sich vor allem am Etat in der Rubrik „Sportförderung“. Die Jugendarbeit der Vereine sowie der Kauf von Geräten oder Bauprojekte werden kräftig unterstützt. Nach dem Willen des Verwaltungsausschusses soll dies auch so bleiben.

Erich Kümmel, einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtverbands Sport, dankte der Stadt für die größzügig gewährten Fördermittel. Nach welchen Kriterien t diese Mittel vergeben werden und wie viel Geld unterm Strich auf diese Weise in die Vereinskassen fließt, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 23 Sekunden.

