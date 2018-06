Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

Ehemaliger Obdachloser möchte sich bei fremder Frau bedanken

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Er wollte eine Dame ausfindig machen, die ihm nicht nur Geld geschenkt, sondern auch ein paar sehr nette Zeilen dazu geschrieben hat. Den Brief hat Micha erst gelesen, als sie schon weiter gegangen war, weshalb er sich nicht bei ihr bedanken konnte. Darum schrieb er an die Rems-​Zeitung.

Seit einiger Zeit schnorrt Micha in Gmünd. Meist sitzt er in der Postgasse, ab und zu auch in der Ledergasse beim Rewe. Viele Passanten haben ihm schon mal Geld in sein Schälchen geworfen. So manch einer oder eine hat sich mit ihm unterhalten. Da er immer nüchtern ist bei seiner „Arbeit“ und dazu ein angenehmer Gesprächspartner, der wirklich was zu sagen oder zu erzählen hat, können dabei schöne Gespräche entstehen. „Die Menschen hier sind echt sehr nett“, sagt er. „Ich werde sehr gut behandelt.“ Warum er eine Dame sucht, die ihm einen Brief gechrieben hat, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 38 Sekunden.

