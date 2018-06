Sport | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

Eric Maihöfer holt sich Gold und Bronze

Galerie (1 Bild)

Foto: Dombrowski

Auch die Jugend U 18 hat ihre Leichtathletik-​Landesmeisterschaften im Donaustadion in Ulm ausgetragen. Dabei erreichte die LG Staufen wie bei den Aktiven neben Medaillenplätzen auch Bestleistungen und Normen für die Deutschen Meisterschaften.

Leonie Schubert zeigte über die-​Meter-​Distanz sowohl im Vorlauf als auch im Zwischenlauf starke Zeiten und durfte sich dort über eine neue persönliche Bestzeit vonSekunden freuen. Allerdings fehlten im Finale dann ein wenig die Kräfte. Dennoch holte sie sich hier den achten Rang. Über die doppelte Distanz starteten Fenja Buchgraber und Frederika Baier. Buchgraber kam dabei nahe an ihre Bestzeit heran, Baier übertraf ihre persönliche Bestleistung sogar deutlich, obwohl sie auf der ungeliebten Innenbahn starten musste.Annika Schrader stellte sich der Konkurrenz überMeter Hürden. Sie stellte eine neue persönliche Bestzeit auf, musste aber nach dem Vorlauf die Segel streichen. Überglücklich über ihre Weite war Milaine Ammon im Kugelstoßen. Zwar verpasste sie einen Podestplatz, mitMetern qualifizierte sie sich allerdings für die Deutschen Meisterschaften der Uin Bochum. Die Leistung ist noch höher anzurechnen, da Ammon eigentlich noch der Jugend Uangehört.Den Abschluss machte die-​Meter-​Staffel. Das Quartett um Fenja Buchgraber, Frederika Baier, Leonie Schubert und Janice Hüll verpasste wie Ammon das Podest nur knapp, bestätigte aber die Norm für die Deutschen Meisterschaften. Zudem lieferten die vier Sprinterinnen trotz eines unverschuldeten Wechselfehlers eine neue Saisonbestzeit ab. Welche Platzierungen die männlichen Teilnehmer der LG Staufen in Ulm erreicht haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 63 Sekunden.

