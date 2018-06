Sport | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

FC Normannia setzt weiter auf die eigene Jugend

Nachdem die Spieler aus dem vorhandenen Verbandsliga-​Kader beim 1 . FC Normannia Gmünd schon frühzeitig fast komplett (bis auf drei Spieler) für die neue Saison ihr Verbleiben zugesagt hatten und mit Niklas Groiß ein Stürmer aus dem Altkreis Gmünd von der TSG Hofherrnweiler verpflichtet wurde, hat die Normannia zwei weitere Stellen für die kommende Oberligasaison besetzt – und zwar mit Spielern aus der eigenen U 19 .

19

In der kommenden Saison wird die Zahl der Torspieler auf drei erhöht. Zusammen mit Yannick Ellermann und Timo Hummel wird(Jahrgang) als dritter Torspieler in die Oberliga-​Saison starten. Philipp Röhrle aus Schechingen ist zu Saisonbeginn vom dortigen FC zur Normannia in die Ugewechselt. Doch nicht nur die Gmünder waren an einer Weiterverpflichtung interessiert, auch Zweit– und Drittligisten aus der Region waren an ihm interessiert. Philipp Röhrle hat sehr viel Talent, Biss und Wille und bringt alle Voraussetzungen für die Position mit.

Außerdem übernimmt die Normannia Alexander Iatan (Jahrgang 1999) in ihren Oberligakader. Alexander Iatan hat in der Rückrunde zusammen mit Mario Schmid von der U19 mit der ersten Mannschaft trainiert und saß zuletzt als Auswechselspieler bei den Verbandsligaspielen auf der Bank. Alexander Iatan ist Rechtsfuß, kann zentral, außen und auch als Innenverteidiger spielen. In der U19 spielte er im zentralen Mittelfeld. Alexander Iatan kommt ursprünglich aus Fellbach, war in der Fellbacher Jugend, kam durch die berufliche Veränderung seines Vaters nach Wuppertal und hat dort in der A-​Junioren-​Bundesliga gespielt. Seit dem Winter ist er bei der U19 der Normannia. Er besticht durch Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und seinen Ehrgeiz.

