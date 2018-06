Sport | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

Footvolley: „FC Tunnler“ holt den Pokal der Schulen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk/​jh

Schon traditionell ist auf dem Gmünder Marktplatz und Johannisplatz der Auftakt des Footvolley-​Spektakels mit dem Barmer Footvolley Pokal der Schulen. Am Donnerstagabend ist außerdem der erste Gmünder Stadtmeister im Footvolley ermittelt worden.

Dietmar Weiß, Regionalgeschäftsführer der Barmer, hat erklärt: „Das Niveau der Schülerinnen und Schüler steigt von Jahr zu Jahr. Wir sind nun zum dritten Mal dabei und ich freue mich besonders, dass meine Heimatschule, das Scheffold-​Gymnasium, wieder so stark vertreten ist.“Mannschaften hatten sich am Donnerstagvormittag angemeldet, um den Sieger des Barmer Footvolley Pokals der Schulen zu ermitteln. Auch Robert Frank als Mitorganisator der Playa de Gamundia freute sich über die große Resonanz: „Es ist klasse, dass so viele Schulen mitmachen. Man kann einige Talente erkennen. Und ich würde mich freuen, wenn mittwochs oder donnerstags auf dem Gmünder Spielfeld in der Eule abUhr Mädchen und Jungs abJahren hinzukommen, die sich im Footvolley weiterentwickeln möchten.“Besonders im Scheffold-​Gymnasium, der ersten Partnerschule des Deutschen Footvolley Verbandes, wird im Schulsport regelmäßig Footvolley trainiert. Um diesen akrobatischen Sport ausüben zu können, empfiehlt es sich, sehr früh damit anzufangen. „In Brasilien beginnen die Kinder schon mit fünf Jahren am Strand. Je mehr man übt, umso besser wird die Technik“, äußerte sich Dennis Weber, der mit Roman Uhr ab diesem Freitag als Team Deutschland I um die begehrte Glastrophäe kämpfen wird.Beim Barmer Footvolley Pokal der Schulen war Dennis Weber mit seinem Bruder Mitch Weber, dem größten Nachwuchstalent im deutschen Ranking, bereits vor Ort in Gmünd, um als Schiedsrichter die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und ihnen auch Tipps zu geben. Den ausführlichen Bericht mit den Ergebnissen des Schulturniers lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juni.

