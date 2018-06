Ostalb | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

Radweg zwischen Gmünd und Mutlangen rückt näher

Eigentlich wäre die relativ kurze Distanz zwischen Gmünd und Mutlangen ideal für „Alltagsradler“. Zumal die Steigung dank des immer mehr üblichen Elektro-​Zusatzantriebs kein Hindernis mehr darstellt. In der Praxis hapert es allerdings gewaltig, weil es keinen bequemen und sicheren Radweg auf dieser Strecke gibt. Dies könnte sich bald ändern — meint auch das Regierungspräsidium.

Als Landesverkehrsminister Winfried Hermann kürzlich Gmünd besuchte und dabei mit dem Rad eine Tour durch die Innenstadt machte, kam auch das Thema „Radweg an der Bzwischen Gmünd und Mutlangen“ zur Sprache. Man war sich mit dem Minister einig, dass Radwege nicht nur dazu dienen sollten, in der Freizeit eine gemütliche Runde zu drehen. Vor dem Hintergrund der Emmissionsbelastung in den Innenstädten ist das Umsteigen vom Auto aufs Rad im Nahverkehr eine gute Lösung. Sie funktioniert aber nur, wenn die „Alltagsradler“ auch sicher und flott ans Ziel kommen. Welche Variante zwischen Gmünd und Mutlangen zeitnah realisiert werden kann, wird in der Rems-​Zeitung vom. Juni beschrieben.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

