Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 15. Juni 2018

50 Jahre Klosterbergschule

Galerie (6 Bilder)

Fotos: esc

Was die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern für das 50 -​jährige Schuljubiläum auf die Beine gestellt haben, war einfach fabelhaft. Die Klosterbergschule feierte damit nicht nur das Jubiläum, sondern auch mit Recht sich selbst.

50

Ein Festakt ist in der Regel eine ernste Angelegenheit. Festredner und Grußworte werden vorgetragen – meist in einem würdigen Tonfall. Die Zuhörer haben mit der Zeit auch mal Mühe, sich auf die Ansprachen zu fokussieren. Ganz anders der Festakt zum-​jährigen Bestehen des Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentrums Klosterbergschule. Nicht nur, dass die Redner sich meist kurz fassten, die Ansprachen waren oft mehr an die Kinder gerichtet, als an das erwachsene Publikum. Kurzweilig kamen sie daher. Was den Jubiläumsfestakt so besonders machte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!