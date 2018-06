Blaulicht | Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 15. Juni 2018

Feuerwehr Lorch: Fabrikfrisch ging’s gleich an die Hochwasserfront

Enormes hat die Freiwillige Feuerwehr Lorch Anfang der Woche beim mehrtägigen Hochwassereinsatz geleistet. Hierbei zogen zwei nagelneue Fahrzeuge neugierige Blicke auf sich.

RundEinsatzstellen mussten nach dem katastrophalen Unwetter am Montagabend abgearbeitet werden. Viel Arbeit wartete auf die Lorcher Feuerwehrleute auch anschließend beim Reinigen und Ordnen der Ausrüstung. Die Rems-​Zeitung stellt vor diesem aktuellen Hintergrund die Feuerwehr der Klosterstadt in ihrer Samstagsausgabe näher vor. Die Besonderheit sind auch zwei neue Fahrzeuge, die am. Juli offiziell übergeben werden. Ein bislang im Ostalbkreis einzigartiges TLFwurde am Montag sogleich fabrikfrisch an die Hochwasserfront geschickt.

