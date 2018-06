Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 15. Juni 2018

Täferroter Straße Lindach: Weiterer Blitzer oder Tempo 30 ?

Einen Blitzer gibt es in der Täferroter Straße in Lindach bereits. Ein zweiter soll nach Wunsch des Ortschaftsrates dazukommen. Er steht auf Platz 5 der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2019 .

Bis zur Entscheidung des Gmünder Gemeinderates, ob Mittel hierfür bereitgestellt werden oder nicht, dauert es noch ein Weilchen. Das Verkehrsverhalten auf der Täferroter Straße insgesamt wird aber in einer der künftigen Ortschaftsratssitzungen auf der Tagesordnung stehen. Dann soll auch darüber diskutiert werden, ob eine Einführung von durchgängig Tempomöglich ist. Welchem Ortschaftsrat dies ein besonderes Anliegen ist und warum, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

