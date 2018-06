Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 15. Juni 2018

Wochenende: Angst und Schrecken

Viele Statistiken machen uns Angst! Doch was sagen sie aus und wem nützen sie? Damit befassen wir uns in der Wochenende-​Beilage am Samstag. Ganz nüchtern betrachtet. Ansonsten gibt es wieder acht Reiseseiten mit einem Tipp für einen Trip nach Österreich, wo man sogar mediterranes Klima vorfindet.

Zahlen lügen nicht, das ist wahr. Doch je nachdem, in welches Licht sie gerückt werden, erzählen Zahlen und Statistiken teils völlig gegenteilige Geschichten. Der Statistiker Walter Krämer streitet gerne über den Sinn, den Zweck und das Panikpotenzial von Statistiken. Lesens– und beachtenswert.Außerdem auf der Seite Kind+Kegel: Wie ist das, wenn man durch eine Entscheidung statt durch Entbindung Eltern wird? Ein Paar, das ein Kind adoptiert hat, erzählt.Und das mediterrane Klima findet um Villacht in Kärnten, wo sich Natur und Kulinarik täglich aufs Neue kombinieren. Sogar Zitronen werden dort geerntet.Das Thema für die Technikfreaks: Livestreaming mit dem Smartphone. Aber neben den rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es auch einige technische Dinge zu beachten.Also:lesenswerte Seite in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag. Wer sie nicht abonniert hat, sollte sie kaufen!

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 45 Sekunden.

