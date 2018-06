50er-​Fest: Von Bürgermeister zu Bürgermeister

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 16. Juni 2018 Samstag, 16. Juni 2018

50 er-​Fest: Von Bürgermeister zu Bürgermeister

Fotos: edk

Beim diesjährigen 50 er-​Fest waren auch zwei Bürgermeister dabei: Gmünds Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse sowie der Ruppertshofener Schultes Peter Kühnl. Deswegen kamen auch einige Bürgermeisterkollegen zum Festumzug am Samstagvormittag.

An „Bläses Saftladen“ — errichtet von den Kollegen der Stadtverwaltung — hatten die Kollegen der Ostalbbürgermeister-​Fußballmannschaft auf Joachim Bläse und Peter Kühnl gewartet. Neben Teamchef Peter Lang (Heuchlingen) war auch Bürgermeister Norbert Bereska (Nattheim) unter den Gratulanten. Weitere Spieler aus der Bürgermeister-​Elf und Polizei-​Chef Helmut Argauer sowie der ehemalige Gmünder Oberbürgermeister, Wolfgang Leidig, schlossen sich an. „Das hätte ich jetzt nicht erwartet“, sagte der überraschte Joachim Bläse. Da musste selbst OB Richard Arnold den auswärtigen Kollegen den Vortritt lassen. Ausführlicher Bericht überser-​Fest am Montag in der RZ.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 29 Sekunden.

