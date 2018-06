Schwäbisch Gmünd | Samstag, 16. Juni 2018 Samstag, 16. Juni 2018

BGH-​Präsidentin Bettina Limberg sprach in Gmünd über die Gleichstellung der Frauen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Paar Stiefel – nicht nur vor Gericht, sondern auch dann, wenn es um die tatsächliche Gleichstellung von Frauen geht. Bettina Limberg ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs und konstatierte bei ihrem Vortrag so manche Diskrepanz.

100

16

Ausgangspunkt für den Vortrag war „Jahre Wahlrecht für Frauen“. Die Gmünder Gleichstellungsbeauftragte Elke Heer erinnerte an die Gallionsfiguren der Frauenbewegung, die gegen massiven Widerstand der männlichen Bevölkerung die juristische Gleichstellung von Frauen durchgesetzt haben.Auch die Hauptrednerin des Abends begann ihre Ausführungen mit einem historischen Rückblick. „Es gibt im Hinblick auf den Kampf der Frauen um Gleichstellung sehr viele Geschichten, die immer wieder erzählt werden sollten, damit sie in Erinnerung bleiben!“ Und es müsse sich noch einiges in den Köpfern verändern. Wo und wie es bei der Umsetzung der rechtlich vollzogenen Gleichstellung immer noch hapert, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 37 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!