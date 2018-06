Sport | Samstag, 16. Juni 2018 Samstag, 16. Juni 2018

Relegation: FC Spraitbach verliert, TSV Essingen II bleibt in der Kreisliga A

Durch eine 0 : 2 ( 0 : 0 )-Niederlage im entscheidenden Relegationsspiel in Böbingen hat der FC Spraitbach den Aufstieg in die Kreisliga A verpasst: Timo Zimmer ist mit einem Doppelpack der Matchwinner für den TSV Essingen II gewesen. Die Essinger spielen damit auch in der nächsten Saison in der A-​Liga.

Der im ersten Relegationsspiel am vergangenen Mittwoch mitgegen den TSV Bartholomä erfolgreich gewesene FC Spraitbach konnte am Samstag in einem intensiven und nickligen Spiel mit vielen Fouls dem favorisierten TSV Essingen II, der sich mit Spielern aus der eigenen ersten Mannschaft verstärkt hatte, Paroli bieten und das Spiel über weite Strecken offen gestalten. Der Vizemeister der Kreisliga BI verpasste es aber, eine seiner vorhandenen Chancen zu nutzen, um in Führung zu gehen. Zudem dezimierte man sich selbst mit einer Gelb-​Roten Karte nachMinuten.In Überzahl lagen dann die Vorteile auf Essinger Seite. Matchwinner war mit Timo Zimmer ein Spieler aus dem Essinger Verbandsligakader. Mit einem Doppelpack in der. und. Minute sicherte der Stürmer dem TSV Essingen II den-Erfolg und den damit verbundenen Klassenerhalt.

