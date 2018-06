Schwäbisch Gmünd | Samstag, 16. Juni 2018 Samstag, 16. Juni 2018

Viele Zuschauer beim 50 -​er Fest auf dem Marktplatz

Galerie (25 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Genau zehn Jahre nach dem letzten Jahrgangsfest war es wieder mal so weit: die 68 er feierten am Wochenende ihr 50 er Fest.

7

69

8

30

Der Samstag, als eigentlicher Höhepunkt mit dem Umzug durch die Gmünder Innenstadt, begann umUhr mit dem obligatorischen Böllerschuss vom Lindenfirst als Weckruf für die Jubilare. Traditionell traf man sich in Frack und Zylinder und in edle Roben gekleidet in der Grünanlage des Sebaldplatzes , wo die fleißigen Helferinnen und Helfer des AGVdie Altersgenossen schon zum Sektfrühstück erwarteten.Nach einem weiteren, für alle deutlich hörbaren Böllerschuss, setzte sich der Umzug dann umUhr in Bewegung, angeführt vom Musikverein Wißgoldingen mit seinem Dirigenten Robert Glaser. Nach dem Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Markus Schönfeld, folgte der zweite Umzug — verbunden mit vielen, vielen (Blumen)-Geschenken für die Altersgenossen. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!