Wenn der Notarzt und die Polizei vor dem Haus stehen

Wenn vor einem Haus nur der Rettungswagen und das Notarzt-​Fahrzeug stehen, denkt sich jeder Passant sofort: Aha, da ist ein medizinischer Notfall. Kommt hingegen noch ein Polizeiauto hinzu, macht man sich automatisch mehr Gedanken.

Ist ein Verbrechen geschehen? Womöglich ein Fall von häuslicher Gewalt – oder ein Drogentoter im Haus? In welchen Fällen der Rettungsdienst auch eine Polizeistreife hinzu zieht und wann die Kriminalpolizei tätig wird, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

