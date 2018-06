Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. Juni 2018 Sonntag, 17. Juni 2018

40 Jahre Kirche im Grünen

Am Wochenende feierte die Gottesdienstreihe „Kirche im Grünen“ auf dem Kalten Feld ihr 40 -​jähriges Bestehen. Eine Wiese im Schatten eines alten Baumes — an diesem so idyllischen Ort auf dem Kalten Feld finden die Gottesdienste der Kirche im Grünen statt.

Mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn war eine der bekanntesten Geschichten der Bibel Grundlage der Predigt von Pfarrer Harald Carl. Neben Predigt und Gesang, der durch einen großen Posaunenchor mit Musikanten aus dem ganzen Bezirk unter der Leitung von Christof Bosch, begleitet wurde, fanden auch Grußworte zum Jubiläum ihren Platz im Gottesdienstgeschehen. Was es beim Jubiläumsgottesdienst sonst noch zu hören gab, lesen Sie am Montg in der Rems-​Zeitung.

