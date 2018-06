Ostalb | Sonntag, 17. Juni 2018 Sonntag, 17. Juni 2018

Erlebnistag im Kloster Lorch

Fotos: msi

Inzwischen ist der Schlosserlebnistag am dritten Juni-​Sonntag schon zu einer kleinen Tradition geworden. Veranstalter des Tages ist der Arbeitskreis „Schlösser, Burgen und Gärten Baden-​Württemberg“, der bereits zum achten Mal einlud, am Sonntag ins Kloster Lorch.

In Anlehnung an das Themenjahr„Von Tisch und Tafel“ wurde auch das Motto des Schlosserlebnistages „Essen und Trinken“ gewählt. Die Klosterführungen der gewandeten Gästeführerin Anneliese Welz fanden passenderweise unter dem Titel „Im Speisesaal der Mönche“ statt. Was den Besuchern darüber hinaus geboten wurde, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

