Sonntag, 17. Juni 2018

Footvolley: Israel schnappt sich die Gmünder Glastrophäe

Der diesjährige Sparkassen-​Footvolley-​Cup, die „Playa de Gamundia“, ist erneut eine großartige Veranstaltung gewesen – und mit Israel hat sich auch tatsächlich das beste Team dieses Turniers bei den Männern durchgesetzt. Bei den Frauen hat das Team Graz mit Europameisterin Evelyn Dobbinga und Natalie Yomura Martins gewonnen.

Es hat schon Tradition, dass in Schwäbisch Gmünd auf der Playa de Gamundia für optimale Bedingungen gesorgt wird. Jede Footvolley-​Mannschaft in Europa möchte unbedingt einmal auf diesem Marktplatz vor einer traumhaften Kulisse und großartigen Fans spielen. „Es wird schon sehr früh in der Saison diskutiert, welches französische Team nach Gmünd fahren darf. Es passt hier für uns Spieler einfach alles. Das Hotel am Remspark ist super, das Essen im Paulaner Wirtshaus top und die Betreuung der Spieler einzigartig“, sagte der Zweitplatzierte Adrian Lo Cicero, der zusammen mit Lucas Cervera für Frankreich aus der Gmünder Partnerstadt Antibes tollen Footvolley-​Sport bot. Der Titel beim Sparkassen Footvolley Cup der Herren ging an Israel. Ron Ben Ishay und Amir Zohar waren das dominierende Team über alle drei Tage hinweg. Dieses Duo kämpft in Israel Woche um Woche in der. Liga im Footvolley um Punkte.Ihrer Favoritenrolle wurden sie nun in Gmünd gerecht. Ohne Niederlage marschierten die beiden ins Finale. Gegen Frankreich hatte Israel nur im ersten Satz etwas Probleme, da die Franzosen über sich hinauswuchsen. Dennoch ging Satz eins mitan Israel. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte bei den Mannen aus Antibes nach, zu viel mussten sie rennen und ackern im tiefen Sand, sodass Israel mitdie Glastrophäe aus den Händen von Steffen Alt von der Kreissparkasse Ostalb in die Höhe strecken durfte.

