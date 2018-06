Blaulicht | Sonntag, 17. Juni 2018 Sonntag, 17. Juni 2018

Im Allgäu: 32 -​Jähriger aus dem Ostalbkreis bei Bergtour verunglückt

Auf dem Salewa-​Klettersteig am Oberjoch im Ostallgäu ist am Samstag ein 32 -​jähriger Bergsteiger tödlich verunglückt. Nach Angaben von Presseagenturen stammte der Mann aus dem Ostalbkreis.

Nach Darstellung der Polizei in Kempten war der Verunglückte zusammen mit seinem älteren Bruder auf dem Klettersteig unterwegs. Hierbei verlor der-​Jährige den Halt und stürzte rundMeter weit in die Tiefe. Polizei und Bergwacht leiteten sofort eine Rettungsaktion ein. Doch kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät. Aus welchem Ort das Opfer stammt, dazu konnte und wollte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen.

