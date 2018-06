Ostalb | Sonntag, 17. Juni 2018 Sonntag, 17. Juni 2018

Kleinspielfeld des TGV Horn eingeweiht

Der Vorsitzende des Turn– und Gesangvereins Horn, Timo Beisswenger, sagte in seiner Begrüßungsrede, der 17 . Juni sei dieses Jahr der Tag, an dem die deutsche Nationalmannschaft in das WM-​Turnier einsteige, bis 1990 war es der Tag der deutschen Einheit, und nun sei der Tag ein Feiertag für Horn.

Am Sonntag konnte Horn – nach nur acht Monaten Bauzeit – sein universales Kunstrasenkleinspielfeld mit integrierterMeter Sprintbahn und Weitsprunganlage einweihen. Ein Meilenstein in der-​jährigen Vereinsgeschichte des TGV Horn. Was der langjährige Vereinsvorstand Anton Esswein mit seinem Team in denern in ähnlicher Weise geplant hatte, werde nach überJahren Wirklichkeit, so Beisswenger. Was es zur neuen Sportanlage noch zu sagen gab, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

