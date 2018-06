Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. Juni 2018 Sonntag, 17. Juni 2018

Sommerfest des Technischen Hilfswerks bei der Pfeilhalde

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Wie seit vielen Jahren üblich veranstaltete das Technische Hilfswerk auch an diesem Wochenende wieder einmal das obligatorische und bereits zur Tradition gewordene Sommerfest auf dem THW-​Gelände bei der Pfeilhalde.

Bereits am Samstag wurde für die kleinen Besucher eine Spielstraße und eine Hüpfburg aufgebaut und man konnte die verschiedenen Fahrzeuge des THW besichtigen. Im Hof und in den Fahrzeughallen saßen die Besucher an Bänken und Tischen und ließen sich leckeres Grillgut und kühle Getränke servieren. Am Sonntag wurde außerdem ein Kinderschminken angeboten, beim „Speed Stacking“, oder einfach Becherstapeln, konnte man seine Geschicklichkeit und Schnelligkeit testen, ein großer Sandkasten und THW-​Modell-​Fahrzeuge luden zum Spielen ein. Zum Mittagessen wurde hausgemachtes Wildgulasch angeboten, aber Steaks, heiße Rote und Pommes standen ebenso auf der Speisekarte wie eine große Auswahl an Torten und Kuchen, Eis und Süßigkeiten. Was sonst noch geboten war und wie die Übung des Jugend-​THW ablief, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 37 Sekunden.

