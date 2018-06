Blaulicht | Montag, 18. Juni 2018 Montag, 18. Juni 2018

Gesichtsverletzungen zugefügt

Bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd wurde eine Körperverletzung angezeigt, bei der einem 17 -​Jährigen eine schwere Gesichtsverletzung zugefügt wurde, die nun wohl operativ versorgt werden muss. Während der verletzte Jugendliche im Krankenhaus war, zeigte dessen Mutter den Vorfall am Sonntag bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd an.

Bislang ist bekannt, dass die Verletzung bei einer Veranstaltung am Samstagabend, bei der Mackilohalle verursacht wurde. Derzeit geht man von einer Tatzeit zwischenundUhr aus. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen ebenfalls jugendlichen Tatverdächtigen eingeleitet, bittet jedoch Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Alle Hinweise in diesem Zusammenhang werden bei der Polizei in Heubach unter Telefon/​entgegen genommen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

