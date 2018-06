Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. Juni 2018 Montag, 18. Juni 2018

Gmünder Altstadt: Sogenannter Stadtbauernhof wird abgerissen

Für ein durchaus interessantes, rund 300 Jahre altes Anwesen in der historischen Innenstadt hat die letzte Stunde geschlagen: Der sogenannte Stadtbauernhof am östlichen Ende der Hinteren Schmiedgasse wird in den nächsten Wochen abgerissen

Ursprünglich hatte Oberbürgermeister Richard Arnold den Plan verfolgt, den nun zum Abbruch freigegebenen Stadtbauernhof im Hinblick auf das Stadtjubiläumund die Landesgartenschauzu sanieren, eventuell sogar ein Museum oder ein Domizil für den Verein Staufersaga daraus zu machen. Doch diese Überlegungen zerschlugen sich im Zuge der Planungen für das Projekt „Wohnen an der Stadtmauer“. Am Montag fand ein letzter Rundgang vor dem Abbruch statt. Wertvolle Bauteile aus dem historischen Gebäude sollen sorgsam geborgen werden, darunter vor allem die mächtigen Quader auf den beiden Giebelseiten, welche an die mittelalterliche Stadtmauer erinnern.

