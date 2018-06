Rems-Murr | Dienstag, 19. Juni 2018 Dienstag, 19. Juni 2018

Alfdorf: Bauprojekt in der Oberen Schlossstraße

Galerie (1 Bild)

Foto: str

Unter den Baugesuchen, die dem Gemeinderat in der Sitzung am Montag vorlagen, befand sich eines, das durch seine Größe herausragte: In der Oberen Schlossstraße will ein Investor ein Elf-​Familienhaus bauen.

34

20

Dort steht bislang ein mittlerweile von Gehölzen umwachsenes Anwesen, das abgerissen werden soll. Das Areal befindet sich zwischen Altem Rathaus und Altem Schloss und gehört zum dörflichen Kern Alfdorfs. Es gibt keinen Bebauungsplan, für einen Neubau gilt schlicht der Paragraphdes Baugesetzbuches – er muss sich in die Umgebung „einfügen“. Derzeit läuft die Anhörung der Nachbarschaft. Was der Gemeinderat meint, steht in der RZ vom. Juni.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!