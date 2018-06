Ostalb | Dienstag, 19. Juni 2018 Dienstag, 19. Juni 2018

Heubacher Gemeinderat stimmt Mehrausgaben zu

Fotos: esc

Der Heubacher Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am Dienstag eine pralle Tagesordnung abzuarbeiten, in der es zudem auch um viel Geld ging. In etlichen Bereichen musste das Gremium über überplanmäßige Ausgaben entscheiden. Ein Nachtragshaushalt steht derzeit dennoch nicht ins Haus.

Zunächst ging es um dringend notwendige Kindergartenplätze. Im Kinderhaus „Am Auhölzle“ soll eine vierte Gruppe eingerichtet werden. Bis zum Ende des Kindergartenjahres im Juligibt es in Heubach – alle Kindergärten zusammengerechnet – noch drei freie Plätze. Dabei fehlen in einigen Einrichtung Betreuungsplätze in anderen stehen noch einige zur Verfügung. Um rechtzeitig gegenzusteuern beschlossen die Stadträte, dass in den Räumen, die bislang vom Förderverein für Kinder und Jugendliche Heubach (FöV) für die Schulkindbetreuung genutzt wurden, eine vierte Kindergartegruppe eingerichtet wird. Hier und bei weiteren Vorhaben, mussten die Stadträte über Kosten entscheiden, die im Haushalt so noch nicht eingeplant waren. Was teurer wird, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

