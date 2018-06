Sport | Dienstag, 19. Juni 2018 Dienstag, 19. Juni 2018

Mo Obeid: „In Gmünd nicht teilzunehmen war keine Option“

Fotos: Kessler

Der Sparkassen-​Footvolley-​Cup und der Stadtwerke-​Footvolley-​Cup der Damen ist nach einem aufregendem Wochenende am Sonntag auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd zu Ende gegangen. Das deutsche Aushängeschild Nummer eins ist nach wie vor Mo Obeid, der in diesem Jahr allerdings sportlich ohne Chance geblieben ist.

Das wusste er allerdings auch vorher schon. Sein Partner Joel Nißlein war parallel bei einer Beachsoccer-​Veranstaltung im Einsatz und konnte in diesem Jahr nicht nach Gmünd reisen. Eingesprungen ist Patrick Siebert, der im deutschen Ranking weiter hinten steht. „Es war für mich allerdings in Gmünd keine Option, nicht teilzunehmen, also haben wir diese Notlösung gefunden. Patrick hat sich aber achtbar aus der Affäre gezogen“, sagt Mo Obeid, der am Sonntagabend „leider“ schon wieder in die Heimat nach Mönchengladbach gereist ist. „Ich habe ihm auch keinen Druck gemacht und gesagt, er soll das einfach genießen und Erfahrungen sammeln, da wir wahrscheinlich eh alle Gruppenspiele verlieren werden. Die Angriffe fokussieren sich natürlich auf ihn, das war dann tatsächlich eine Erfahrung für ihn – aber auch für mich“, so Obeid weiter.Chance auf dasFinale wäre da gewesenMit seinem Partner Nißlein, so vermutet er, hätte er im Finale gegen Israel gestanden und durchaus Chancen auf den Gesamtsieg gehabt. „Gegen alle Teams, die favorisiert ins Turnier gestartet sind, haben wir schon gewonnen. Ich denke, es wäre ein geiles Finale geworden gegen Israel“, sagt der Gladbacher schmunzelnd. Insgesamt aber war Obeid auch in diesem Jahr wieder recht angetan von der Veranstaltung in „seinem Gmünd“. „Die Leute nehmen die Veranstaltung immer besser an, die Begeisterung ist da. Ich habe sogar einige Anfragen bekommen, wann denn genau das Turnier ist, damit sie in dieser Zeit keinen Urlaub nehmen“, sagt Obeid lachend. Als er am Donnerstag angekommen ist, hat er sich gleich auf dem Footvolleyfeld blicken lassen und mit den Schülern etwas trainiert, schließlich helfe es speziell bei den Stars von morgen, wenn ein professioneller Spieler ihnen Tipps und Tricks verrät, so Obeid. Erstmals in Gmünd auf die Beine gestellt wurde auch ein Frauenturnier, firmiert unter dem Stadtwerke-​Footvolley-​Cup. Evelyn Dobbinga aus den Niederlanden und ihre brasilianische Partnerin Natalie Yomura Martins haben sich als Team Graz souverän den Titel gesichert. Beide haben sich erst bei der Europmeisterschaft in Graz vor einer Woche kennengelernt und sich auf Anhieb so gut verstanden, dass sie beschlossen hatten, gemeinsam in Gmünd teilzunehmen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 103 Sekunden.

