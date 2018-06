Ostalb | Dienstag, 19. Juni 2018 Dienstag, 19. Juni 2018

Remstal-​Gartenschau: Wie sich Mögglingen auf zwei Jahrhundertereignisse vorbereitet

Weniger mit lautem Trommelwirbel, dafür jedoch mit viel stillem Genuss, mit ausgeprägt bürgerschaftlichem Miteinander und „unendlich pfiffig“ (örtliche Ableitung des offiziellen Werbemottos) bereitet sich Mögglingen auf die Remstal-​Gartenschau 2019 vor.

Die Rems-​Zeitung hat am Dienstag gemeinsam mit Bürgermeister Adrian Schlenker und Claudia Vogt, stellvertretend für die vielen bereits im Vorfeld mitwirkenden Bürgern, einen Rundgang zu den aufblühenden Schauplätzen unternommen. Hierbei wurde deutlich, dass die historischen, dörflich geprägten Ortskernbereiche von Mögglingen beiderseits der B-​Ortsdurchfahrt einer Schatzkiste voller Idylle und Sehenswürdigkeiten gleicht, die nunmit Fertigstellung der Ortsumgehung und Gartenschau endlich würdig geöffnet und für Besucher erschlossen werden kann. Welche Überraschungen es schon ein Jahr vor den zwei Mögglinger Jahrhundertereignissen zu entdecken gibt, das steht steht am Mittwoch ausführlich in der Rems-​Zeitung.

