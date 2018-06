Kultur | Dienstag, 19. Juni 2018 Dienstag, 19. Juni 2018

Schönblick: Woche der Volksmusik

Von Sonntag, 24 . Juni bis zum Sonntag, 1 . Juli, findet auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd wieder eine Woche der Volksmusik mit Herz und Tiefgang statt, zu der über 200 Besucher aus ganz Deutschland anreisen.

Highlights: Der Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich tritt am. Juni umUhr auf, begleitet von Johann Plietzsch (Trompete), Matthias Suschke (Klavier) und Sabina Herzog (Cello). Es erklingen Werke der Barockzeit, Klassik und Romantik. Aber auch Gunther Emmerlichs Interpretation bekannter Spirituals sind ebenfalls ein Hörgenuss. Am Freitag,. Juni, sind die Passanten zu einem offenen Volksliedersingen umUhr auf den Gmünder Marktplatz eingeladen. Die Woche endet mit einem volkstümlichen Gottesdienst am Sonntag,. Juli, umUhr im Forum Schönblick.

