Ostalb | Samstag, 02. Juni 2018 Samstag, 02. Juni 2018

Mofarennen der Durlanger Sturzbomber

Galerie (14 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Auf dem rund 1 km langen Rundkurs auf der Wiese am Ortseingang von Durlangen fand am vergangenen Samstag das überregional bekannte und beliebte Mofarennen statt, und das schon zum 15 . Mal. Gleichzeitig galt es aber auch das 25 jährige Jubiläum der Durlanger Sturzbomber zu feiern.

Als pünktlich umUhr „Sirius“, die Hymne von Alan Parsons Project, aus den Lautsprechern schallte, gab Bürgermeister Dieter Gerstlauer höchstpersönlich den Startschuss und das Mofarennen der Durlanger Sturzbomber ging in seinete Runde. Hunderte begeisterte Mofa– und Motorrad-​Fans sahen dann, wie die ersten Fahrer der Einer,- Zweier– oder Dreier-​Teams wie beim bekannten Le Mans-​Start zu ihren Maschinen rannten, zunächst die Zündkerzen einschraubten, die Motoren starteten und dann denMeter langen Rundkurs unter die Räder nahmen. Die Startaufstellung war nach den Zeiten im Qualifikations-​Training ermittelt worden. Was sonst noch geschah und wer das Rennen gewann steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

