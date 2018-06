Ostalb | Mittwoch, 20. Juni 2018 Mittwoch, 20. Juni 2018

Areal um die Stadthalle Heubach wird aufgewertet

Die Gemeinderatssitzung in Heubach am Dienstagabend war umfangreich. In finanzieller Hinsicht allemale. Es mussten – die Rems-​Zeitung berichtete am Mittwoch – etliche Mehrausgaben diskutiert werden. Zwei weitere große Brocken standen ebenfalls auf der Tagesordnung.

Es ging dabei um das große Projekt, das Stadthalle, Hallenbad und den Raum rundherum betrifft. Im Zuge der Hallenbadsanierung wurde bereits zuvor der Zustand der Lüftungsanlage erläutert. Fazit: Sie ist veraltet und muss ersetzt werden. Ein weiterer TAgesordnungspunkt waren die Außenanlagen des Quartiers. Wie das Areal in den kommenden Jahren aufgewertet werden soll, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

