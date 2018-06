Ostalb | Mittwoch, 20. Juni 2018 Mittwoch, 20. Juni 2018

Ehrennadel des Landes für Siegfried Isenmann

Foto: msi

Eigentlich, da waren sich die Grußwort-​Redner einig, ist es nicht die Sache von Siegfried Isenmann viel Aufhebens um seine Person zu machen. Aber bei der Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-​Württemberg durfte eine Ausnahme gemacht werden.

„Ehre, wem Ehre gebührt“, befand auch der Lorcher Bürgermeister Karl Bühler. Schließlich habe auch er Siegfried Isenmann einiges zu verdanken, wie er erzählte. Oft haben er und Siegfried Isenmann zusammengesessen und über die Belange der Sozialstation gesprochen. Er, Bühler, habe dabei viel von ihm erfahren und ihn auch menschlich kennen und schätzen gelernt. Es folgten weitere Grußworte, die ebenfalls voll des Lobes für Siegfried Isenmann waren. Was im Einzelnen gesagt wurde, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.

