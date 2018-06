Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 20. Juni 2018 Mittwoch, 20. Juni 2018

Stadtführer für Migranten

Gmünd ist schon eine schöne Stadt. Manche haben erst mal kein Auge für die üblichen Sehenswürdigkeiten, sie brauchen Orientierung, wo Behörden und Einrichtungen zu finden sind.

Der Kreisdiakonieverband trägt seit zwei Jahren das Projekt „Willis“. Es steht für „Willkommen in Schwäbisch Gmünd“, wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Württemberg gefördert und läuft noch ein Jahr. „Willis“ hat nun einen Stadtführer entwickelt, der Geflüchteten und Zuwanderern eine erste Orientierung in Schwäbisch Gmünd geben will. Den Hintergrund stellt die RZ vom. Juni dar.

